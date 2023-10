Dans le cadre du procès historique contre Google qui se tient en ce moment à Washington DC, on apprend que le moteur de recherche du géant de Mountain View modifierait des milliards de requêtes par jour, à l’insu de ses utilisateur·rice·s, dans le but d’encourager des achats.

Le procès se déroule à huit clos mais une avocate ayant précédemment travaillé pour DuckDuckGo était récemment présente dans la salle lors d’une audience. Dans un article d’opinion publié dans Wired, elle rapporte que des pièces à conviction pourraient prouver que Google utilise les requêtes pour faire plus de profits publicitaires.

L’algorithme SERP du moteur de recherche aurait été revu pour modifier en douce les requêtes et générer ainsi des résultats plus commerciaux et non pas des « résultats organiques » comme auparavant. Or l’on sait que Google place déjà des annonces publicitaires en toute transparence sur sa page de résultats.

« Les dix liens bleus, ou résultats organiques, que Google présente comme étant sacrosaints ne sont qu’un vecteur de la cupidité de Google, camouflée derrière des couleurs d’école maternelle », commente Megan Gray dans Wired. Autrement dit, l’utilisateur·rice est incité·e avant tout à faire du shopping. « Google peut s’en tirer parce que ces manipulations sont imperceptibles pour l’utilisateur et l’annonceur, et que l’entreprise a réussi à s’emparer de plus de 90% des parts de marché ».

Le moteur de recherche de Google est le moteur par défaut sur les appareils Apple depuis des années. Au tribunal, des témoignages ont révélé qu’Apple a eu des discussions avec Microsoft et DuckDuckGo pour utiliser leurs moteurs de recherche. L’éventualité de ces accords aurait servi de monnaie d’échange à Apple lors de la négociation avec Google.