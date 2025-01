Gwénaël Trioullier, Channel Manager France chez Tungsten Automation (anciennement Kofax) était sur le plateau de ChannelNews.fr pour présenter Printix, une solution cloud innovante qui transforme la gestion des parcs d’impression pour les Managed Service Providers (MSP).

Née au Danemark il y a 10 ans et intégrée à Tungsten Automation en 2021, Printix se distingue comme une solution « cloud by design » et non une simple adaptation d’un logiciel traditionnel. « C’est une solution SaaS 100% cloud qui permet de supprimer tous les serveurs d’impression on-premise classiques » explique Gwénaël Trioullier.

Une solution adaptée au monde du travail hybride

Printix offre toutes les fonctionnalités essentielles d’un outil de gestion d’impression moderne : découverte automatique des imprimantes, règles d’impression, reporting détaillé, et notamment le « pull print ». Cette dernière fonction permet aux utilisateurs d’imprimer leurs documents sur une file d’attente virtuelle et de les récupérer sur n’importe quelle imprimante du réseau après authentification, garantissant ainsi la confidentialité des documents sensibles.

Printix se différentie aussi avec ses fonctionnalités de gestion des workflows avancés (scan_to_mail, scan, to_OneDrive, scan, to_SharePoint ou vers toute autre destination).

Un atout majeur pour les MSP

Pour les MSP, l’intérêt est multiple. « On a constaté qu’avec la solution Printix, on divisait par deux le nombre d’appels, et par trois le temps de réponse sur les tickets de support Print », souligne Gwénaël Trioullier. La solution s’intègre parfaitement avec les applications Office365 et Google Workspace, et gère nativement les parcs d’impression multimarques grâce à sa base de drivers « fabricants » gérée de manière transparente et automatique.

Un modèle commercial simple et flexible

Tungsten Automation privilégie une relation directe avec les MSP, sans intermédiaire avec un modèle d’onboarding simplifié : MSP Partner Program | Grow your business with Printix

Le modèle de tarification est basé sur le nombre d’utilisateurs actifs, avec une facturation mensuelle ou annuelle. Un point important : le prix est dégressif et mutualisé pour l’ensemble des clients d’un même MSP.

Des objectifs ambitieux sur le marché français

Déjà bien implantée dans le nord de l’Europe, Tungsten Automation vise plus de 100 MSP en France d’ici la fin de l’année. La solution s’adresse aussi bien aux petits MSP régionaux qu’aux grands acteurs internationaux.

Pour accompagner ce développement, Tungsten Automation propose un dispositif complet : formation en ligne gratuite, support local dédié et événements réguliers, dont un prochain webinaire le 4 février et un une matinale dédiée le 13 mars 2024 à l’occasion du summit annuel au Shangri-La Hotel de Paris.

Nous vous proposons de découvrir l’intégralité de l’interview de Gwénaël Trioullier :

