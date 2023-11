La société de conseil AdVaes publie la première édition de son baromètre des prestataires du numérique écoresponsable en France.

Deux ans après le constat de Green-IT selon lequel les prestataires IT peinent à répondre aux problématiques de numérique responsable des entreprises, cette initiative vise à établir un état des lieux actuel pour « embarquer l’ensemble de l’écosystème du secteur vers un numérique à moindre impact et plus durable en France », selon le communiqué.

Pour cette première édition, les données étudiées portent sur l’exercice 2022 de 100 prestataires analysés en regard de celui de 2021, ainsi que sur l’avancée de leurs actions à fin septembre 2023.

Le baromètre présente également 10 profils d’ESN de tailles variées, sélectionnées pour leur ‘exemplarité’ : APL Datacenter, Cycloid, Docaposte, Free Pro, Inherent, Octo, OOdrive, OVHcloud, Scaleway et Sopra Steria. Leurs actions ont fait l’objet d’un score d’évaluation par AdVaes.

Les critères retenus sont les émissions de gaz à effet de serre (bilan carbone, y compris le ‘scope 3’ qui peut compter pour plus des deux-tiers du bilan), la consommation d’eau et d’énergie, la durée de vie des équipements (déchets électroniques) et les usages en interne (sensibilisation des employé.e.s aux impacts environnementaux du numérique).

Parmi les points notables de l’étude, 78% des prestataires IT analysés déclarent avoir un service en charge de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) ou des domaines ESG (environnementaux, sociétaux et de gouvernance) au sein de leur société mais seuls 61% indiquent qu’une personne en charge de ces sujets siège au comité de direction. Seuls 40% des prestataires analysés mentionnent avoir déjà défini des objectifs en matière de développement durable à court ou moyen terme. 25% sont tout juste en train de les définir.

Du côté des actions mises en place, on note la réduction des déplacements (télétravail, promotion des mobilités douces et baisse du nombre de voyages d’affaire), l’achat de matériel reconditionné, le recyclage des déchets électroniques (DEEE), les dons de matériel en fin de vie, la réutilisation du code dans les développements applicatifs, mais aussi et le recours à des datacenters bas carbone et aux énergies renouvelables.

L’étude constate que les impacts sur l’eau, la question des déchets électroniques, ainsi que les pollutions induites et les effets sur la biodiversité, sont encore trop faiblement suivis.

Pour Emmanuelle Olivié-Paul, la fondatrice et CEO de AdVaes, les acteurs moteur de la transition sont encore trop rares, « même si l’intérêt de s’y mettre n’est plus à démontrer ». La directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), qui entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain, renforce les exigences de reporting des entreprises en matière de durabilité. « Parfois, c’est jusqu’à 25% de la note de certains appels d’offres qui est spécifique aux critères ESG. Donc si on n’est pas prêt, on ne peut pas répondre ».

Méthodologie

Les données ont été collectées par AdVaes à partir d’une enquête effectuée en ligne de juillet à septembre 2023, ainsi que de l’exploitation de la base de données du service d’information et de la veille stratégique en ligne sur les indicateurs ESG des prestataires du numérique.