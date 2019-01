La division Services d’IBM va prendre en charge la transformation numérique de Juniper Networks. Un contrat de sept ans d’une valeur de 325 millions de dollars a été signé entre les deux entreprises, aux termes duquel Big Blue assistera la firme de Sunnyvale dans la gestion de ses infrastructures existantes. Plus précisément, IBM utilisera sa technologie cognitive Watson gérer les systèmes de support de Juniper, notamment les centres de données, les centres d’assistance et les réseaux voix, et développer un environnement informatique agile.

« Un élément clé de notre transformation numérique consiste à gérer la complexité de nos opérations mondiales et à tirer le meilleur parti de nos investissements actuels », explique dans un communiqué le directeur des technologies de l’information de Juniper Networks, Bob Worrall. « En travaillant avec les services IBM, nous pourrons collaborer avec eux pour développer des solutions innovantes destinées à notre modèle commercial basé sur le cloud. »

IBM s’appuiera sur le concept de « Factory Development » pour la gestion des applications, utilisant des outils d’automatisation et des outils cognitifs, afin d’aider l’équipementier à créer un environnement agile et cloud natif. « Notre travail avec des milliers d’entreprises dans le monde nous a amenés à croire fermement qu’une approche « cloud unique » ne fonctionnait pas et que les entreprises choisissaient plusieurs environnements cloud pour répondre au mieux à leurs besoins », indique dans le communiqué le vice-président d’IBM Global Technology Services, Martin Jetter. « En collaboration avec Juniper, nous allons intégrer des solutions cloud à leurs investissements informatiques existants via IBM Services Platform avec Watson. Cela leur donnera la possibilité de générer davantage de valeur à partir de l’infrastructure existante, tout en les aidant à gérer des services stratégiques essentiels à leur activité. »

Selon un rapport récent de l’Institute for Business Value d’IBM, la grande majorité des entreprises interrogées ont déclaré utiliser aujourd’hui le cloud, 85% d’entre elles ayant opté pour le multi-cloud.