La conférence SapphireNow qui s’est déroulée du 5 au 7 juin à Orlando (Floride) a été riche en annonces. La première concerne SAP Cloud Platform. Déjà accessible depuis Amazon Web Services, la plateforme PaaS de l’éditeur allemand est désormais disponible sur Microsoft Azure et Google Cloud Platform. Par ailleurs une version privée de la plateforme est proposée sur IBM Cloud pour les entreprises et les organisations manipulant des données très sensibles.

Toujours sur le plan des collaborations, SAP National Security Services, la filiale américaine de l’éditeur, va travailler avec AWS pour intégrer SAP HANA Cloud à AWS GovCloud, afin de garantir la conformité des données sensibles.

Sur le registre technologique, la firme de Walldorf lance un service SAP Cloud Platform Blockchain permettant de développer des applications métiers de bases de données distribuées intégrant la technologie Blockchain. SAP a noué des partenariats avec des entreprises de secteurs tels que la logistique, les produits pharmaceutiques ou le transport afin de développer des prototypes. Par ailleurs, dans le domaine de l’IA, des fonctionnalités de machine learning seront intégrées à l’offre de l’éditeur.

Certaines annonces concernent spécifiquement les partenaires. SAP a ainsi lancé la Leonardo Partner Medallion Initiative afin de pousser les partenaires à développer des solutions basées sur la plateforme digitale Leonardo qui intègre IoT, big data, analytique, machine learning et désormais blockchain. Le channel bénéficie du support, des certifications « industry innovation accelerators », d’applications et d’outils spécifiques à certains domaines, développés par des partenaires. « Le channel peut jouer un rôle important en fournissant aux clients des solutions reproductibles qui étendent les capacités de Leonardo », a expliqué Jayne Landry, vice-présidente mondiale, Solution Management, SAP Leonardo & Analytics, à nos confrères de CRN en marge de SapphireNow. Plusieurs partenaires technologiques et intégrateurs comme Capgemini, Accenture, Deloitte, EY, Hitachi Consulting, Tata ou encore Wipro participent déjà au programme.

Toujours concernant Leonardo, SAP a dévoilé des kits verticaux permettant aux entreprises de secteurs comme le commerce de détail, la fabrication, l’automobile et les sciences de la vie, d’intégrer la technologie dans leurs applications.