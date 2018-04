Pixid poursuit son développement à l’international avec l’acquisition de Carerix, un éditeur néerlandais de solutions de recrutement pour les entreprises de travail temporaire. Avec cette opération, le spécialiste français de la gestion de la flexibilité du travail par internet, souhaite renforcer son expertise, son offre de service et sa capacité d’innovation dans les domaines du travail flexible et du digital. Les conditions financières de la transaction, réalisée avec le soutien financier de Keensight Capital, ne sont pas dévoilées.

Revendiquant plus de 70 employés, 720 clients et 10.000 utilisateurs/jour, Carerix est l’un des acteurs majeurs au Benelux – avec des clients tels que Adecco, Manpower, Randstad, USG – où il a développé un réseau d’une trentaine de partenaires stratégiques. L’entreprise est également présente dans 17 pays notamment grâce aux filiales de ses grands clients.

L’acquisition de la société constitue un important levier de croissance et de développement pour Pixid en Europe et particulièrement au Benelux, 4ème marché européen du travail temporaire après le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France. L’offre développée par l’éditeur néerlandais est complémentaire des solutions Pixid et va contribuer à étendre son domaine fonctionnel. Carerix propose en effet des offres ATS (Applicant Tracking System) et CRM en mode Saas qui viendront renforcer la chaîne de valeur proposée au secteur du travail temporaire.

Cette opération, qui s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale de Pixid, intervient après l’établissement d’une filiale à Londres, l’acquisition de The Internet Corporation en mars 2017, acteur reconnu dans le monde du recrutement au Royaume-Uni, et un partenariat avec Landwehr, éditeur allemand de solutions logicielles pour les fournisseurs de travail temporaire.

Ces actions ont notamment permis à Pixid d’accélérer son développement et d’afficher une croissance de 23% en 2017. L’éditeur francilien a par ailleurs obtenu la certification ISO 27001 et a finalisé sa mise en conformité avec les exigences du RGPD.

« Depuis la création de PIXID en 2004, nous avons connu une forte croissance de notre activité jusqu’à devenir l’acteur de référence sur le marché du travail temporaire en France. Nos ambitions sont désormais européennes et nous ajoutons le Benelux à notre présence en France, au Royaume-Uni et en Allemagne », explique dans un communiqué le président de Pixid, Etienne Colella. « Chaque pays a ses particularités et nous recherchions un partenaire avec un fort ancrage sur ce nouveau marché et une stratégie d’innovation audacieuse – des qualités que Carerix incarne parfaitement. Cette acquisition est la première étape de notre arrivée dans cette région, connue pour être un marché mature et dynamique. Nous sommes convaincus que nos offres combinées contribueront de manière significative à aider les agences de travail temporaire et leurs clients à réinventer leur manière de travailler pour aller vers plus d’efficacité. »

Pixid a pour objectif un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros pour l’année 2018. L’entreprise prévoit aussi de poursuivre ses investissements afin de développer ses infrastructures et leur sécurité, mais aussi ses applications. Elle entend couvrir toute la gestion des différentes formes du travail flexible en Europe.