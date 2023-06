Sasety commence à trouver son marché. Créée en mars 2021 par Jérôme Beaufils (PDG) et Olivier Péricat (directeur avant-vente), la société est l’un des pionniers en France des services managés d’accès à distance sécurisés (Secure Access Service Edge ou SASE). Depuis 6 mois, ses prises de commandes s’emballent. Elles ont doublé au premier trimestre, dépassant le seuil des 4 M€. Et l’année 2023 devrait se poursuivre au même rythme au vu de l’évolution de son portefeuille d’opportunités. L’entreprise, qui compte six salariés, pourrait ainsi dépasser les 2 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice.

Sasety propose aux organisations d’améliorer le niveau de performance et de sécurité de leurs connexions réseaux en s’appuyant sur la technologie SaaS de Cato Networks, la marque qui a « inventé » le marché du SASE. Sasety assure le conseil, l’architecture, le déploiement et l’exploitation de la solution. Le prestataire peut également fournir les liens Internet de façon à endosser la responsabilité globale de la performance réseau. Une casquette d’opérateur qui représente 40% de son activité.

Passés par ISDNet, Veepee, puis Spie Communications, Jérôme Beaufils et Olivier Péricat ont 25 ans d’expérience dans les réseaux privés virtuels, dont ils ont suivi toutes les grandes évolutions technologiques (Frame Relay/ATM, MPLS VPN…). Pour eux, le SASE incarne dans les réseaux une rupture équivalente à ce que les infrastructures sont en train de vivre avec le Cloud.

Mais s’il se réjouit de voir l’activité de Sasety décoller depuis 6 mois, Jérôme Beaufils convient que le SASE nécessite un effort commercial important car la trajectoire de transformation des clients s’étale sur plusieurs années. « Au départ, il est nécessaire de faire cohabiter le SASE avec l’existant, explique-t-il. On démarre en répondant à un point de douleur – une difficulté à communiquer avec un site de production éloigné, une mauvaise qualité de connexion pour les populations mobiles… – et on essaye de placer d’autres briques SASE dans la durée. »

En complément de ses activités de services managés d’accès à distance sécurisés et d’opérateur de services, Sasety a développé une activité de cybervalidation en lien avec l’éditeur Pentera. À l’aide des outils de ce dernier, il teste l’efficacité du système de défense des organisations et en tire une stratégie de transformation. « Bien souvent, on met le doigt sur des problématiques de mauvaise configuration ou de mauvaise gestion des systèmes existants plutôt que de véritables lacunes dans leur dispositif », souligne Jérôme Beaufils.

En remédiant à ces défauts de configuration constatés, les clients parviennent à éliminer rapidement de l’ordre de 80% des risques d’exposition identifiés, assure Jérôme Beaufils. De quoi s’interroger sur la pertinence de leur feuille de route cyber. « Bien souvent, nos clients abandonnent ou repoussent des investissements finalement moins utiles à la suite de nos tests de pénétration », note-t-il.