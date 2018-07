Les adhérents du syndicat du numérique Tech in France réunis en assemblée générale ont élu leur nouveau président. Il s’agit de Pierre-Marie Lehucher, PDG du groupe Berger-Levrault, 11e éditeur français et ETI française du numérique qui développe des solutions à destination du secteur public et de la santé. Il succède ainsi à Bertrand Diard, (CEO d’Influans et co-fondateur de Talend) qui avait placé son mandat sous le signe « du soutien à l’écosystème start-ups. » L’assemblée générale a également procédé au renouvellement du conseil d’administration et élu onze nouveaux membres pour un mandat de deux ans :

Talentsoft, représenté par Ségolène Finet Aragon – eRH, représenté par Isabelle Saffar Mediatech, représenté par Hervé Cebula Sinequa, représenté par Fabrice de Salaberry 808 Lab, représenté par Hervé Hababou Myprm, représenté par Loïc Bavencoff AB Tasty, représenté par Ombeline Blondel de Joigny Pocket Result, représenté par Maÿlis Staub Influans, représenté par Bertrand Diard Axeleo, représenté par Yves de Montcheuil Vitruvian Partners, représenté par Nicolas Macquin

Tech In France compte aujourd’hui près de 400 membres (startups, scale-ups, PME et grands groupes du numérique).