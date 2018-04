NEC Display Solutions Europe a nommé Philippe Baracetti au poste de directeur général pour la France, un marché clé pour l’entreprise. Avant de rejoindre le fournisseur de solutions d’affichage et de projection, Philippe Baracetti a occupé le poste de Business Unit Director chez Tech Data France où il a créé et dirigé l’entité Maverick. Il a également occupé pendant neuf ans le poste de directeur commercial et marketing chez Procolor (groupe DA-Lite), fabricant d’écrans de projection. Il a notamment développé les réseaux de distribution B2B, créé et supervisé la stratégie marketing et apporté sa contribution à l’expansion de l’entreprise au Moyen-Orient et au Maghreb.