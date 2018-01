Les difficultés d’approvisionnement sur le marché des composants électroniques, qui en 2017 a affecté le secteur IT et s’est traduit par une augmentation des prix des équipements, notamment des PC, devrait se poursuivre en 2018 a indiqué aux Echos Jean-Luc Estienne, le président d’Acsiel Alliance Electronique, le groupement des fabricants français de composants d’équipements de production et de matériels de test et mesure. « Il y a peu de chances que l’offre rattrape la demande. Des milliers de références sont concernées et si la crise s’arrête pour certains produits, ce ne sera pas le cas pour d’autres. »

La forte croissance des applications émergentes (IoT, véhicules connectés, compteurs intelligents, drones, cybersécurité…) est un des principaux facteurs qui ont provoqué l’an dernier une croissance du marché de 20,6% pour atteindre 409 milliards de dollars alors que les analyses tablaient sur une progression de 3,3%. La tendance devrait se poursuivre en 2018.

Pour faire face à la pénurie, les trois groupements français du secteur, Acsiel Alliance Electronique, le Snese, (Syndicat de la sous-traitance en électronique), et le SPDEI, (Syndicat de la distribution des composants électroniques), ont créé un comité commun.

Selon eux, à des causes conjoncturelles s’ajoutent des causes structurelles, notamment l’incapacité de la supply chain de fournir des prévisions fiables et la multiplication des intermédiaires entre les fabricants et les clients finaux qui empêche une bonne visibilité. C’est sur ce plan qu’ils souhaitent intervenir en améliorant la communication avec les clients finaux, en recensant les besoins, en évaluant les phénomènes de crise et en trouvant des voies d’amélioration. Le comité se réunira tous les trimestres pour faire le point.

Reste qu’il y a un plan sur lequel ils pourront difficilement intervenir : l’équilibre entre l’offre et la demande. En période de surabondance, la concurrence entre les fabricants se traduit par une baisse des prix qui débouche elle-même sur la réduction des marges et par une réduction des investissements, laquelle alimentera la pénurie en cas de forte demande. Un cercle vicieux…