Nous apprenons avec une grande tristesse la disparition de Pascal Boiron. Il avait été le rédacteur en chef puis le patron de Distributique à son apogée dans les années 90. Il était depuis resté fidèle à la distribution informatique via sa collaboration à Mid e-News, site consacré à l’actualité du numérique dans le Sud-Ouest, dont il assurait la rédaction en chef. Personnalité généreuse et attachante, grand professionnel, Pascal Boiron laissera une empreinte indélébile dans le secteur IT où il était connu et apprécié de tous.