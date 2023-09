Panos Panay, le chef de produit qui a supervisé la création de la gamme d’ordinateurs Surface et piloté le développement de Windows 11, a annoncé son départ de Microsoft. « Après 19 années incroyables chez Microsoft, j’ai décidé de tourner la page et d’écrire le prochain chapitre », a-t-il déclaré lundi dans un message sur X (Twitter).

Ce départ soudain intrigue à quelques jours de la présentation de nouveaux produits Surface, lors d’un « événement spécial » organisé le 21 septembre. Selon Bloomberg, Panos Panay serait sur le point d’être embauché par Amazon pour diriger l’équipe en charge de l’assistant vocal Alexa et des matériels connectés Echo.

Commençant sa carrière chez Microsoft en 2004 dans la division chargée du matériel, il a lancé la gamme Surface en 2012 et a pris en 2020 la direction du système d’exploitation Windows, pour lancer Windows 11 l’année suivante. Fin août 2021, il a été promu vice-président exécutif et a rejoint l’équipe de direction qui conseille le PDG Satya Nadella.

Dans un communiqué, Satya Nadella lui adresse des remerciements pour son « impact sur nos produits, notre culture, notre entreprise et notre industrie au cours des deux dernières décennies. Je suis reconnaissant pour votre leadership, votre soutien et tout ce que vous avez fait pour Microsoft et nos clients et partenaires. »

Le départ de ce pilier du groupe entraine un remaniement immédiat des équipes chez Microsoft. Yusuf Mehdi, Vice-président et directeur du marketing pour les consommateurs, prend en charge les activités Surface et Windows avec les fabricants de PC externes et autres partenaires. L’équipe d’ingénierie pour les appareils, les puces silicium et les systèmes sera dirigée par Pavan Davuluri, qui reportera directement à Satya Nadella.