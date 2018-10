Après HP, Dell et Microsoft, Panasonic entre à son tour sur le marché du DaaS (device as a service). Très précisément sur celui du TaaS, puisque le fabricant limite son offre européenne au Toughbook durci. L’offre qui se limite aujourd’hui au Royaume-Uni s’étendra rapidement à la France, au Benelux et à l’Allemagne. Le partenaire choisi est Econocom. « Étant donné que l’équipement et la technologie sont utilisés au fil du temps, il est plus logique de payer le Panasonic Toughbook au fur et à mesure de son utilisation. Le programme Toughbook as-a-Service de Panasonic, optimisé par Econocom, vous offre un abonnement flexible pour faire correspondre le coût de l’équipement aux avantages qu’il apporte », explique sur son site en anglais le groupe basé en Belgique.

Le package standard comprend le Toughbook CF-20 MK1 4G équipé de Windows 10, il comprend la location sur trois, quatre ou cinq ans, la livraison, l’enlèvement, le recyclage et l’effacement des données en fin de vie. Sont proposés en option, l’extension de garantie, l’assurance et les accessoires qui ne peuvent pas être remis en vente à la fin du contrat (exemple une station d’accueil gravée au nom du client).

Pour un prix d’achat de 500 livres (le site s’adresse rappelons-le en ce moment aux seuls clients britanniques du groupe), dont 20% d’accessoires en option, le prix de l’abonnement mensuel est de 13,89 livres sur 36 mois, soit un coût total de 500 livres. Si les accessoires représentent plus de 20% du prix d’achat, un faible taux d’intérêt est appliqué. L’accent est d’ailleurs mis sur les économies ainsi réalisées par le client.

Précisons que la commande doit concerner un minimum de 250 appareils.