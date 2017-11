Palo Alto Networks a nommé un responsable de l’évangélisation des partenaires aux nouvelles opportunités du cloud, qu’offrent notamment les partenariats avec Amazon et Microsoft, nous apprend CRN.

La mission a été dévolue à Lang Tibbils qui aura également la responsabilité des programmes partenaires au niveau mondial. « Nous découvrons de plus en plus de cas d’utilisation pour nos produits grâce aux capacités qui enrichissent notre plateforme »,a expliqué le directeur marketing du spécialiste des réseaux et de leur sécurité, René Bonvanie. « Plus nous mettons en avant de nouvelles capacités et de cas d’utilisation, plus les programmes partenaires que nous développons deviennent conséquents. »

Lang Tibbils devra s’assurer que la communauté mondiale des partenaires est capable se suivre le rythme de ces évolutions. Il devra notamment aider le channel à monétiser ces développements.

L’équipementier a récemment développé de nouvelles spécialisations incluant notamment un nouveau modèle de licence ainsi qu’un système d’enregistrement des nouvelles affaires intégré à AWS rappellent nos confrères.

René Bonvanie a indiqué que Palo Alto ne se concentrait pas en ce moment sur la recherche de nouveaux fournisseurs de services, le channel actuel fonctionnant de manière très satisfaisante. Il a précisé que chaque affaire remportée était l’ouvre d’un partenaire. « Il faut tout simplement que nos partenaires soient alignés sur nous. Ils doivent être aussi actifs que nous », a ajouté le directeur marketing. Leur mission consiste également à entraîner leur clients dans leur sillage afin qu’ils profitent à leur tour de toutes les opportunités offertes par le cloud.