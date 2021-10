Les dépenses informatiques mondiales devraient totaliser 4 500 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 5,5% par rapport à 2021, croit savoir Gartner. Si cette prévision se concrétise, elle marquerait le retour à une trajectoire plus équibrée après une année 2020 en berne du fait de la pandémie (-2,2%) et une année de fort rattrapage en 2021 (+8,4%).

Selon le Gartner, les entreprises sont à présent plus enclines à développer par elles-mêmes que d’acheter, ce qui joue en faveur d’une modération des dépenses. Toutefois, tempère John-David Lovelock, vice-président de recherche chez Gartner « les projets digitaux restent une priorité stratégique absolue alors que les entreprises continuent de s’adapter à des formes complexes de travail hybride et qu’elles se concentrent sur la sécurisation à toute épreuve de leur infrastructure ».

Tous les segments de dépenses informatiques (voir tableau) devraient cette année encore connaître une croissance positive. La croissance la plus forte est attendue pour les logiciels d’entreprise (+11,5%) en raison des besoins en logiciels d’infrastructures. Les services IT arrivent en seconde position (8,6%), suivis des centres de données (+5,8%), des terminaux (+2,3%) et des services de communication (+2,1%). Le Gartner rappelle que les terminaux avaient connus un sommet en 2021 (+15,2%) en raison du passage aux activités à distance (travail, santé, éducation) et que la poursuite de la hausse, même légère, montre que les entreprises continuent d’investir pour les renouveler ou les diversifier.

« Ce qui a changé en 2020 et 2021, ce n’est pas vraiment la technologie elle-même, mais la volonté et l’empressement des gens à l’adopter et à l’utiliser de différentes manières », explique l’analyste du Gartner. « En 2022, les DSI doivent reconfigurer la façon dont le travail est effectué en adoptant la « composabilité » métier et les technologies qui s’adaptent aux flux de travail asynchrones », conclut-il.

Table 1. Worldwide IT Spending Forecast (Millions of U.S. Dollars)

2020 Spending 2020 Growth (%) 2021 Spending 2021 Growth (%) 2022 Spending 2022 Growth (%) Data Center Systems 178,836 2.5 196,142 9.7 207,440 5.8 Enterprise Software 529,028 9.1 600,895 13.6 669,819 11.5 Devices 696,990 -1.5 801,970 15.1 820,756 2.3 IT Services 1,071,281 1.7 1,191,347 11.2 1,293,857 8.6 Communications Services 1,396,334 -1.5 1,451,284 3.9 1,482,324 2.1 Overall IT 3,872,470 0.9 4,241,638 9.5 4,474,197 5.5

Source: Gartner (October 2021)