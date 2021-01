Dejamobile, Fintech spécialisée dans les services transactionnels mobiles pour le paiement, le transport et le commerce, répond avec succès aux besoins de Stocard en mettant en place un service de paiement mobile disponible sous Android et iOS.

Avec plus de 50 millions d’utilisateurs, Stocard est le wallet mobile leader en Europe façonnant l’avenir du shopping et des services bancaires. La gestion digitale des cartes de fidélité et le paiement mobile sont alors deux des fonctions clés de l’application mobile Stocard. L’objectif de la société est d’étendre son offre avec des services financiers innovants et ainsi rendre obsolète le portefeuille physique. À ce jour, Stocard travaille avec plus de 6 500 retailers dont les plus grandes enseignes partout dans le monde.

Dans un premier temps, Stocard a développé sa proposition de valeur autour de la dématérialisation des cartes de fidélité et en apportant aux consommateurs des offres exclusives, coupons, etc… Lorsque Stocard a décidé d’étendre sa proposition de valeur au paiement mobile, , la société s’est tournée vers Dejamobile et sa solution ReadyToTap™ Payment for Issuers. Dejamobile a permis à Stocard de mettre en place une solution de paiement mobile purement numérique (« Digital Only ») au sein de son application sur Android et dans le Wallet Apple Pay pour iOS. Le service est à ce jour disponible dans 5 pays : Allemagne, France, Italie, Pays-bas et Royaume-Uni.

La solution ReadyToTap Payment for Issuers de Dejamobile répond aux besoins spécifiques de Stocard. Ainsi, que ce soit sur Android ou iOS, chaque utilisateur peut obtenir en moins d’une minute une carte Mastercard virtuelle directement dans l’application Stocard ou depuis le wallet Apple Pay. L’expérience proposée aux clients leur permet alors d’accéder à de nouveaux avantages au sein d’une seule application : gestion des bons de réduction, des cartes de fidélité, des cartes cadeaux et désormais des moyens de paiement. Une telle dimension permet ainsi de garantir une expérience complètement intégrée et en phase avec les nouveaux usages attendus par les consommateurs.

Déployé avec succès, ce projet met en avant l’expertise de Dejamobile qui a su au travers de sa solution ReadyToTap Payment for Issuers certifiée par Mastercard, Visa et CB concevoir une offre sécurisée et industrielle pour répondre aux besoins de Stocard à l’échelle internationale. Proposant un véritable hub de tokenisation, Dejamobile permet ainsi à tous les émetteurs de carte de digitaliser leurs cartes de façon standardisée, sécurisée et rapide.

Houssem Assadi, CEO chez Dejamobile « Le concept de « Digital Only » ou de « Digital First » devient un enjeu majeur dans le monde du paiement. L’émission instantanée de moyens de paiement digitaux permet d’équiper les utilisateurs de façon simple et rapide et élimine tous les inconvénients liés à la production et à l’acheminement de cartes physiques. Stocard a parfaitement intégré ce paradigme et pris une longueur d’avance sur son marché en complétant son service avec une carte de paiement digitale. Notre expertise du sujet et notre capacité à mener ce projet dans un contexte international ont été des éléments clés de notre collaboration. Basé sur notre solution industrielle ReadyToTap Payment for Issuers, le service Stocard Pay est donc l’assurance de vivre une expérience de paiement digitale fluide, complètement intégrée aux autres services de l’application et totalement sécurisée notamment grâce à une authentification forte basée sur la biométrie. Enfin, la conception modulaire et flexible de notre solution a rendu possible l’extension multi-pays du service Stocard Pay sans nécessité de développements supplémentaires. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à Dejamobile pour révolutionner les services bancaires en apportant Stocard Pay à nos 50 millions de clients. Alors que nos portefeuilles sont remplacés par nos smartphones, le wallet numérique se place au centre de notre quotidien pour tout ce qui concerne l’argent, les achats et les opérations bancaires. Avec le soutien de nos excellents partenaires, nous allons transformer l’expérience de shopping grâce au premier wallet mobile européen », a déclaré Bjoern Goß, PDG et fondateur de Stocard. ”