Après le rachat en mars dernier pour 300 millions de dollars du spécialiste de la protection des infrastructures cloud Evident.io, Palo Alto Networks va dépenser 173 millions de dollars en espèces pour s’offrir RedLock. La plateforme de détection et de blocage des menaces dans le cloud de ce dernier musclera ainsi l’offre de sécurité pour les environnements multicloud de Palo Alto Networks. Les cofondateurs de RedLock, Varun Badhwar et Gaurav Kumar, rejoindront la firme de Santa Clara. Cette dernière revendique 6.000 clients au niveau mondial pour son portefeuille de sécurité du cloud qui comprend les pare-feu de nouvelle génération VM-Series, Aperture, Evident et GlobalProtect.

Palo Alto Networks combinera les technologies Evident et RedLock pour fournir aux clients des analyses de sécurité dans le cloud, une détection avancée des menaces, une sécurité continue et une surveillance de la conformité au sein d’une offre unique prévue pour le début de l’année prochaine. « La société s’attend à ce que cette nouvelle offre aide les équipes de sécurité à réagir plus rapidement aux menaces les plus critiques en remplaçant les recherches manuelles par des mesures de correction automatisées en temps réel et des rapports mettant en évidence les risques liés au cloud », précise Palo Alto Networks dans un communiqué.

« Nous sommes ravis d’ajouter la technologie RedLock à nos offres de sécurité cloud. L’ajout de leurs technologies nous permet d’offrir la sécurité la plus complète pour les environnements multi-cloud, notamment Amazon Web Services, Google Cloud Platform et Microsoft Azure, et renforce considérablement notre stratégie cloud à venir », commente dans le document le CEO de Palo Alto Networks, Nikesh Arora.