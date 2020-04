La société d’analyse de données Palantir Technologies est en pourparlers pour fournir des logiciels aux gouvernements européens afin de lutter contre la propagation de Covid-19 et rendre les systèmes de soins de santé tendus plus efficaces, ont déclaré à Bloomberg des personnes proches du dossier. Les pays concernés sont la France, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Un accord aurait déjà été signé avec le National Health Service (service national de santé) au Royaume-Uni.

Palantir, qui travaille notamment pour la CIA mais aussi avec l’agence américaine pour lutter contre la propagation du virus, a déclaré que sa technologie pouvait retracer et analyser la propagation du Covid-19, aider les hôpitaux à prévoir le personnel nécessaire, éviter les pénuries et déceler les goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement médicale. La société explique également aux clients potentiels qu’elle peut aider les pays souhaitant mettre fin aux mesures de quarantaine, rapporte la source. Palantir a refusé de commenter ces propos.

Le commissaire européen au Marché Intérieur et au Numérique, Thierry Breton, a déclaré lundi que l’UE collectait les données de géolocalisation des téléphones portables afin de prévoir les pics d’épidémie dans plusieurs Etats membres afin d’allouer des ressources ou c’était nécessaire.

En France, l’entreprise est en pourparlers avec les hôpitaux de Paris, ont indiqué deux sources à nos confrères. Si ces pourparlers aboutissent, l’accord pourrait être étendu à l’ensemble du pays, a déclaré l’une de ces sources.

L’entité hospitalière parisienne, considérée comme la plus grande du monde par le nombre de ses patients, a recours depuis la semaine dernière à des ingénieurs logiciels internes pour analyser les données sur les médicaments, les patients et le personnel, créant des modèles similaires aux offres de Palantir, a expliqué une personne familière avec le programme.

En 2016, suite aux attentats de 2015, Palantir a signé un contrat de 10 millions d’euros avec la DGSI. Ce contrat a selon Bloomberg été renouvelé l’an dernier.