Lancée fin mai, la marketplace d’OVHcloud est déjà un succès d’adhésion. Cent vingt-deux solutions y sont déjà disponibles mises à disposition par vingt-sept éditeurs différents. Et il s’en ajoute de nouvelles chaque jour. Michel Paulin, son directeur général, estime que cette place de marché atteindra rapidement 200 applications. On y trouve les solutions d’acteurs tels que Whaller (outils de collaboration), Jamespot (réseau social d’entreprise), Trustmail (protection du courrier électronique), Shadline (sécurisation des données), Clever Cloud (automatisation de déploiement de code), v6Protect (sécurisation et conformité des données), Kiwatch (télésurveillance), Systancia (virtualisation d’applications)…

Point commun de toutes ces applications : elles sont hébergées sur les infrastructures d’OVHcloud et répondent à un cahier des charges défini par le fournisseur de services hébergés sous le nom d’Open Trusted Cloud Program, qui garantit qu’elles sont conformes à la législation européenne et française, notamment en matière de RGPD, et qu’elles respectent certains critères de transparence en termes d’accès et de réversibilité des données. OVH s’engage de son côté à héberger les données dans ses datacenters et à être transparent sur leur localisation physique.

OVH a choisi de ne retenir qu’une commission minime – 3% des transactions enregistrées – ayant uniquement vocation à couvrir les frais financiers et les frais administratifs. « L’objectif n’est pas de faire du profit mais de faire émerger un écosystème de solutions de confiance, explique Michel Paulin. On a identifié chez les clients un besoin de souveraineté des données, Ils ont besoin de garanties sur l’endroit où sont hébergées leurs données, sur la manière dont elles sont protégées, sur leur statut. C’est l’objet de cet écosystème de solutions de confiance. Son succès sera le nôtre. »

Pour l’instant, cette place de marché est uniquement disponible en France et en français. Mais OVHcloud a la volonté de l’étendre rapidement – avant la fin de l’année – à la plupart des pays européens. À terme, elle s’ouvrira aux autres continents et notamment à la zone dollar.

OVHcloud ne communique pas sur le nombre de transactions déjà réalisée via sa place de marché. Michel Paulin souligne que celle-ci est encore en version beta et que son modèle est encore à peaufiner. Mais il note que la plateforme OVHcloud est un canal digital puissant, avec un trafic de plusieurs millions de visites/mois. « On sera capable d’aider nos partenaires à bénéficier de ce trafic », assure le DG, qui espère ainsi favoriser les plus petits acteurs.

Une équipe de cinq personnes a été affectée à l’animation de la marketplace. Cette équipe grandira au fur et à mesure que l’initiative s’étendra à d’autres pays.