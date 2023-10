OVHcloud a publié un chiffre d’affaires de 897 millions d’euros au titre de son exercice 2023, clos fin septembre, soit une hausse de 13,4% d’une année sur l’autre en données comparables. En milieu d’année, le groupe avait revu ses prévisions à la baisse entre 13% et 14%, contre 14% à 16% dans ses prévisions initiales. Un ralentissement qui est appelé à se poursuivre puisque OVH vise pour 2024 une croissance organique comprise entre 11% et 13%.

Concernant le résultat net, l’entreprise roubaisienne a enregistré une perte nette de 40,3 M€ sur l’année 2023, contre 28,6 M€ un an plus tôt. Cette perte nette intègre notamment une charge d’intérêts de 17 M€ et une perte de 6,3 M€ liée à l’affaiblissement de l’euro sur la période.

Par lignes d’activités et en variation de données comparables, le cloud privé a progressé de 15,5% à 560,1 M€ ; le cloud public de 22,4% à 154,6 M€ et le segment Webcloud et autres de 3,4% à 182,6 M€.

Le Groupe a continué à acquérir de nouveaux clients, pour atteindre plus de 21 000 nouveaux clients dans le cloud privé et le cloud public sur l’année 2023.

Par zone géographique, la France représente 49% de l’activité totale, avec un chiffre d’affaires de 442,5 M€, en hausse sur un an de 12,9%. Les activités en Europe ont progressé de 15,2% à 258,6 M€ et dans le reste du monde de 11,9% à 196,3 M€.

Pour l’exercice en cours, outre la prévision de croissance déjà mentionnée, OVHcloud vise une poursuite de l’amélioration de la rentabilité et de la génération de liquidités. La marge d’Ebitda ajustée devrait s’établir à 37% contre 36,3% en 2023. Le groupe estime enfin que sa croissance organique en 2025 sera supérieure à celle de 2024.

En bourse, l’action OVHcloud a baissé de 5% à environ 6,5€ au lendemain de la publication. Elle est en recul de prés de 60% depuis le début de l’année et a perdu deux tiers de sa valeur depuis son introduction en octobre 2021.