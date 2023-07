OVHcloud a publié un chiffre d’affaires de 228 M€ pour son troisième trimestre fiscal clos fin mai. Ses revenus sont en hausse de 12,6% par rapport au même trimestre un an plus tôt et de 13,2% en données comparables (à taux de change et à périmètre constant).

Le groupe qui avait lancé un avertissement sur ses résultats à la fin de son premier semestre confirme cette fois ses objectifs annuels. Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 667 M€, en hausse de 13% par rapport à la même période de l’exercice précédent, ce qui est en ligne avec sa nouvelle prévision entre 13% et 14% contre 14% à 16% en prévision initiale.

La croissance des activités cloud a décéléré par rapport au début d’année. Les revenus du cloud privé sont de 141,9 M€, en hausse de 13,3% et ceux du cloud public de 39,4 M€, en hausse de 20,1%. Ils étaient respectivement en hausse de 17,4% et 24,1% sur le premier semestre.

En plus des hausses de prix, OVHcloud voit comme soutien du segment cloud privé la croissance soutenue du Bare Metal Cloud et du Hosted Private Cloud en France. Sur le cloud public, la croissance est forte en Europe, avec une bonne dynamique des services PaaS et l’arrivée de nouveaux services comme l’offre de stockage « froid » et d’offres autour de l’IA, la sécurité et les données.

Le segment « Web Cloud et autres » enregistre une croissance de 4,9% à 46,6 ME (contre 2,8% au S1), qui pourrait encore être dynamisée par le lancement prochain d’une nouvelle offre d’hébergement web.

En plus de l’objectif de croissance déjà mentionné, OVHcloud vise pour 2023 une marge d’EBITDA ajusté supérieure à 36 % sur l’exercice et des Capex récurrents et de croissance dans les bornes basses de leur objectif respectif de 16 % à 20 % et de 28 % à 32 % du chiffre d’affaires.