OVH va tripler ses investissements dans les années à venir pour s’attaquer aux géants américains de l’internet. Le plan d’investissement de 1,5 milliard d’euros sur cinq ans annoncé en 2016, laissera en effet la place l’an prochain à un nouveau plan quinquennal de 4 à 7 milliards d’euros. C’est ce qu’a fait savoir le fondateur et président du conseil d’administration Octave Klaba à l’occasion de l’OVH Summit qui a rassemblé le 18 octobre 3.000 participants, clients, partenaires et professionnels de l’IT.

L’hébergeur basé à Roubaix, qui exploite 28 centres de données sur 12 sites dont les Etats-Unis et le Canada est notamment soutenu par les fonds d’investissement américains KKR et TowerBrook Capital Partners, qui ont acquis une participation minoritaire à hauteur de 250 millions d’euros en 2016. Il envisage désormais une implantation sur les marchés chinois et russe. Le chiffre d’affaires 2018 devrait s’établir aux environs de 600 millions d’euros pour une croissance de 20% par an.

Interrogé par Reuters sur une éventuelle entrée en bourse, Octave Klaba a affirmé que ce n’était pas actuellement son objectif. « Nous n’avons pas besoin de plus d’argent pour le moment », a-t-il expliqué ajoutant que la seule option envisageable était la cession de la société.

De son côté, le directeur général de la société, Michel Paulin, a présenté le cloud SMART (comme Simple, Multilocal, Accessible, Prédictible et Transparent) qui sera déployé progressivement dans les prochains mois en quatre univers, adaptés aux différentes typologies de clients d’OVH, ainsi qu’à leurs manières de consommer ses produits et services.

OVHmarket est une « boîte à outils numériques » qui répond aux besoins des patrons de TPE/PME souhaitant développer leur entreprise grâce au numérique. Ils ont à leur disposition un catalogue de solutions web, télécoms et cloud d’un accès facile, qui bénéficie du soutien des partenaires locaux d’OVH. Les clients de l’Hexagone peuvent désormais bénéficier des nouvelles offres fibre de l’hébergeur proposant des débits jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et 250 Mbit/s en débit montant, ainsi que de packs intégrant en option des lignes téléphonique IP, le trafic fixe et mobile, des noms de domaine, des comptes e-mail.

Cœur de métier de l’hébergeur, OVHspirit offre aux entreprises et fournisseurs de services les infrastructures nécessaires pour bâtir une plateforme cloud basée sur des technologies de pointe répondant à des besoins spécifiques. Pour les clients des serveurs dédiés OVH, la bande passante de ces derniers sera doublée dans les prochaines semaines sans augmentation de prix.

Destinée aux adeptes du « cloud ready » souhaitant développer des applications évolutives dans le nuage, OVHstack est une plateforme de cloud public réversible avec des standards ouverts et offrant des ressources telles que la nouvelle plateforme Managed Kubernetes ainsi qu’une panoplie d’infrastructures data prêtes à l’emploi comme OVH Analytics Data Platform, une solution de big data analytics basée sur Apache Hadoop. L’offre Cloud DataBases est par ailleurs enrichie avec les SGBD MariaDB, MongoDB, MySQL, PostgreSQL et Redis.

Enfin, OVHenterprise est un cloud hybride destiné aux grands comptes reposant à la fois sur le cloud public et privé d’OVH et sur les autres clouds disponibles sur le marché. Il intègre la technologie vSAN de VMware qui permet un stockage local basé sur des technologies NVMe/SSD de nouvelle génération.