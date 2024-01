Sébastien Dec prend les rênes du développeur low-code portugais OutSystems en France. A la tête de la stratégie commerciale de la filiale française, il succède à Fabien Petiau et a désormais pour mission de poursuivre le développement d’OutSystems qui a démarré dans l’Hexagone en 2021.

« Cette nomination témoigne de notre engagement dans le renforcement et le développement de nos partenariats stratégiques avec les principaux acteurs du marché français, ainsi que nos ambitions de devenir un partenaire incontournable dans le domaine de la modernisation et de la transformation numérique des entreprises », déclare Rodrigo Castelo, VP EMEA d’OutSystems, dans un communiqué.

Diplômé d’un master en économie de l’Université de Lille, Sébastien Dec a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur IT. Auparavant responsable de l’activité Europe du Sud chez Lacework, il a également développé la stratégie commerciale de la suite logicielle zSeries Tivoli chez IBM, accompagné le déploiement des solutions logicielles de HP dans le secteur banques-assurances. Il a aussi travaillé chez Colt, BMC Software et zScaler.