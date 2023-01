Le cabinet Gartner prévoit que le chiffre d’affaires mondial du marché des technologies de développement low code augmentera de 19,6% en 2023 et de 19% en moyenne au cours des quatre prochaines années pour atteindre 26,9 milliards de dollars cette année et 44,5 milliards de dollars en 2026.

« D’ici à 2026, les développeurs n’appartenant pas aux départements IT officiels représenteront au moins 80% de la base d’utilisateurs des outils de développement low-code, contre 60% en 2021 », prédit Gartner dans un communiqué.

Le low code est principalement utilisé pour l’automatisation des flux de travail (workflows), la création de formulaires web et de rapports, le rapprochement de données entre différents logiciels en tant que service (SaaS) et la création de visualisation de données.

Le déficit « de talents technologiques et [l’accès croissant à] une main-d’œuvre hybride ou sans frontières contribuent à l’adoption croissante de technologies low code », explique Jason Wong, analyste chez Gartner. La diffusion de « l’hyperautomatisation » et les déploiements d’architectures et applications composables y contribuent également. Ce marché de l’hyperautomatisation pourrait peser jusqu’à 720 milliards de dollars cette année, selon Gartner.

Le cabinet d’études scinde le marché en 7 segments en fonction des usages :

Les plates-formes d’applications low-code (Low-code application platforms, LCAPS) L’automatisation des processus métier (Business process automation, BPA) Les plateformes de développement multi-expérience (Multiexperience development platforms, MXDP) L’automatisation robotisée des processus (Robotic process automation, RPA) La plate-forme d’intégration en-tant-que-service (Integration platform as-a-service, iPaaS) Les plates-formes de développement et d’automatisation citoyennes (Citizen automation and development platforms, CADP) Autres technologies de développement low-code (LCD)

D’après Gartner, les plateformes d’applications low-code (LCAP) devraient représenter la plus grande part du marché global, avec une croissance de 25%, pour atteindre près de 10 milliards de dollars en 2023. Toutefois, ce sont les plateformes de développement d’automatisation métier (CADP) qui devraient afficher la croissance la plus rapide, avec une prévision de croissance de plus de 30% en 2023.

Parmi les principaux fournisseurs du marché, on note Appian, Mendix, Microsoft, OutSystems, PegaSystems, Salesforce et ServiceNow.