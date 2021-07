Installé depuis quelques mois en France, l’éditeur d’origine portugaise Outsystems pourrait rapidement prendre une place de choix sur notre marché IT national.

À l’origine d’une plateforme de développement dite low code, qui permet de développer rapidement des applications personnalisées avec le minimum de programmation, Outsystems possède en effet l’atout d’être l’un des leaders d’un marché déjà très substantiel et surtout extrêmement porteur. Le marché mondial des outils de développement low code (ou « multi-experience developemnt platforms ») devrait ainsi augmenter de près de 23 % cette année, pour atteindre 13,8 milliards de dollars, selon Gartner. Mieux : à l’horizon 2024, les deux tiers des développements d’applications devraient provenir de ces plateformes low code, toujours selon Gartner.

Des perspectives extrêmement optimistes qui ont fait monter au ciel la valorisation de la société. Lors de son dernier tour de table, elle a atteint près de 10 milliards de dollars, un nouveau groupe d’investisseurs ayant accepté de payer 150 millions de dollars pour seulement 1,6% du capital. C’est 100 fois le chiffre d’affaires 2018, dernier exercice connu, qui était à l’époque en croissance de 66% par rapport à l’année précédente. Au total, l’éditeur a levé 572,1 millions de dollars, les deux tiers (360 M$) provenant d’un seul tour de table en 2018.

Son effectif est passé depuis lors de 1.000 à plus de 1.500 personnes au niveau mondial. En France, moins de 18 mois après le lancement de ses opérations, l’éditeur compte une dizaine de collaborateurs. Première arrivée en février 2020 : sa directrice channel France, Olifa Dadi, qui a précédé de huit mois l’arrivée de son directeur des ventes, Fabien Petiau.

Ce temps d’avance, Olifa Dadi l’a mis à profit pour amorcer le recrutement du réseau de partenaires. Treize partenaires sont aujourd’hui certifiés ou en voie de l’être. Parmi les plus avancés : Devoteam (via son entité Outfit qui a développé un centre d’excellence Outsystems au Portugal), Oppchain et FPT Software. L’éditeur a également rallié des poids lourds tels que Orange Business Services, Inetum et plusieurs grands intégrateurs systèmes tels que Deloitte, Accenture, KPMG, Tata Consultancy Services, Infosys… Certains ont développé de véritables unités d’affaires dédiées, souligne Olifa Dadi. Et les demandes affluent, selon Fabien Petiau : « On est contacté tous les jours par des personnes qui veulent monter leur entreprise de prestations autour de notre technologie ».

Pour ce dernier, le marché français du low code est en pleine expansion et va être créateur de nombreux emplois à court terme. L’un des facteurs clés de cette croissance du marché, tient à la rareté des développeurs traditionnels dans un contexte où toutes les entreprises sont en train de repenser leur stratégie digitale. Or quelques semaines suffisent pour se former aux technologies Outsystems, insiste Fabien Petiau. Et celle-ci réduisent les délais de livraison des applications et les coûts de développement jusqu’à 50%, assure l’éditeur.

Reconnu leader du Quadrant Magique 2020 du Gartner consacré aux plateformes d’applications d’entreprise low code au côté de Mendix, ServiceNow, Microsoft, Appian et Salesforce, Ousystems se distingue par la complétude de son offre (qui lui permet de répondre à de très nombreux cas d’usage), son expérience utilisateur (qui lui permet de construire des interfaces utilisateurs comparables aux outils traditionnels) et l’industrialisation de son outil (niveau poussé d’automatisation). Autre atout apprécié des clients : ils restent détenteurs de la propriété intellectuelle des applications développées avec sa plateforme, note Olifa Dadi.

Créé en 2001, Outsystems est aujourd’hui présent dans 87 pays, compte plus de 1.500 collaborateurs, revendique 350 partenaires et une communauté de plus de 400.000 développeurs.