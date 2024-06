Concepteur, installateur et opérateur d’architectures réseau et de solutions connectées pour les secteurs de l’hôtellerie et de la santé, le Groupe Passman annonce le lancement d’une OPA simplifiée visant à prendre le contrôle d’Osmozis, opérateur de services connectés Wifi et LoRaWan pour le secteur de l’hôtellerie de plein air (campings).

Le Groupe Passman revendique 160 salariés pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 45 M€ (non communiqué). Osmozis compte 108 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 12,7 M€ lors de l’exercice clos le 31 août 2023. L’opérateur rejoint ainsi un groupe déjà constitué de cinq entités autonomes fédérées autour du Lyonnais Passman, société réalisant une vingtaine de millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

Au cours des dernières années, Passman a successivement racheté les Belges Screen Services et Taktik, respectivement spécialiste de la télévision numérique (IPTV) dans le secteur de la santé et spécialiste de l’IPTV et de l’affichage dynamique ; le Français Imagine Soft, développeur de passerelles entre systèmes de gestion d’établissements (PMS, SIH) et solutions connectées ; et le Britannique Camping Connect, intégrateur WiFi & Internet spécialisé dans le secteur de l’hôtellerie de plein air.

Le Groupe Passman souhaite via cette opération compléter son offre produit en adaptant OsmoKey, l’offre de serrure connectée d’Osmozis, au marché de l’hôtellerie traditionnelle et en relayant sa borne Wifi 6. Passman devrait aussi relayer De son côté, Osmozis devrait trouver des relais de croissance en relayant l’offre d’IPTV, le Chromecast et le système de régulation du chauffage Passenergy de Passman dans les mobil-homes de ses campings (2600 sites revendiqués en Europe).

Les co-fondateurs d’Osmozis, Gérard Tremblay et Yves Boulot (respectivement PDG et DG délégué) sont appelés à rejoindre le Groupe Passman en tant qu’actionnaires. Ils seront chargés du développement des activités du groupe à l’échelle européenne. Pierre-Benoit Labbé restera au pilotage des opération d’Osmozis, en tant que directeur général de l’entreprise.

À l’issue de l’OPA, Osmozis sortira de la bourse et redeviendra une société privée. L’opération devrait être finalisée avant fin juillet.

Légende photo : De gauche à droite, Patrick Layani, PDG de Passman ; Gérard Tremblay, PDG d’Osmozis ; Frédéric Levy, DG de Passman ; Yves Boulot, DGD d’Osmozis et Pierre-Benoît Labbé, DGA d’Osmozis