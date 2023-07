Orange s’associe avec le spécialiste des services à domicile Dealt pour proposer une prestation d’installation ou d’optimisation de réseau Ethernet. La nouvelle offre baptisée Performance Ethernet cible notamment les télétravailleurs et les « streamers » et leur permet de bénéficier d’une connexion performante, sans latence ni coupures, dans la ou les pièces de leur choix.

Un site dédié est mis en place pour demander un devis gratuit à domicile et être mis en relation sous 2 jours avec un électricien local certifié du réseau Dealt. Trois niveaux de finition sont proposés pour la pose des prises (apparent, semi-encastré et encastré), avec une fourchette de prix indicative entre 150 à 350€ par prise selon le niveau choisi.

Les électriciens qui interviennent s’engagent à respecter les principes de la Charte Qualité Orange. Outre les modalités d’intervention et de délais, cette dernière définit la qualité des matériaux utilisés. Ainsi les prises et cordons doivent être à minima de catégorie 6 FTP et l’utilisation de la catégorie 6A (10Gb/s) recommandée. La performance de l’installation doit par ailleurs être testée et validée à la fin des travaux. Enfin, le client bénéficie d’une garantie « satisfait ou refait » de Dealt.