Orange Business Services va acquérir Enovacom afin de renforcer son activité e-santé. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Enovacom est un éditeur de logiciels fondé à Marseille en 2002 dont l’activité est entièrement dédiée à l’e-santé. Il a conçu une suite logicielle permettant l’échange, le partage et la sécurité des données entre tous les acteurs du système de santé. Ses solutions sont présentes dans plus de 1.500 établissements de santé en France et à l’étranger et permettent notamment de gérer et sécuriser les échanges électroniques des hôpitaux avec leurs partenaires.

Cette acquisition va accélérer le développement d’Orange Healthcare. Au-delà de ses solutions d’infrastructures et d’hébergement agréé de données de santé, la filiale d’Orange souhaite en effet développer des solutions innovantes pour permettre aux acteurs du système de santé de communiquer entre eux et de rester connectés avec les patients tout au long de leur parcours de soins.

« Intégrer les compétences d’un éditeur de santé comme Enovacom nous permet de monter dans la chaine de valeur pour proposer des solutions e-santé encore plus complètes à nos clients et plus particulièrement aux hôpitaux. En réalisant l’acquisition d’un acteur aussi innovant et performant, nous renforçons notre stratégie de croissance sur le marché de la santé, et ce notamment dans le cadre de la réforme des Groupements Hospitaliers de Territoire qui fait de la communication inter-hôpitaux et de l’interopérabilité des équipements un enjeu majeur », explique dans un communiqué Thierry Bonhomme, directeur général adjoint d’Orange en charge d’Orange Business Services.

A l’issue des négociations, Enovacom deviendra filiale d’Orange Business Services et s’intégrera opérationnellement avec Orange Healthcare, sous la direction d’Elie Lobel, son directeur général. Les directeurs généraux d’Enovacom, Laurent Frigara et Renaud Luparia, resteront en place en tant que directeurs généraux délégués d’Enovacom.

La réalisation de l’opération pourrait intervenir dans les prochaines semaines.