Ce n’est pas vraiment une surprise : Thomas Kurian, qui avait quitté Oracle « pour une période indéterminée » ne retournera pas à Redwood Shores. C’est ce qu’a fait savoir l’éditeur dans une notre adressée à la SEC. « Le 28 septembre 2018, Thomas Kurian a informé Oracle Corporation (« Oracle ») qu’à compter de ce moment, il démissionnait de son poste de président, développement de produits, pour poursuivre d’autres opportunités. Les tâches et responsabilités de M. Kurian ont été réaffectées à d’autres cadres supérieurs de l’entité de développement d’Oracle », indique le document.

Ce n’est pas une surprise pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le vétéran d’Oracle, qui comptait 22 ans de présence dans l’entreprise, avait informé ses équipes qu’il prenait un « temps d’arrêt prolongé ». Mais son message sonnait comme un discours d’adieu. « Je suis tellement fier de tout ce que nous avons accompli ensemble et si reconnaissant d’avoir eu l’occasion de vous accompagner au cours de cette aventure. Je ne vous oublierai jamais et je vous souhaite à tous le meilleur pour l’avenir », pouvait-on lire. Sous couvert d’anonymat, un ancien salarié, a d’ailleurs déclaré à CRN que la plupart des employés de la société s’attendaient à ce que le responsable des produits ne reprenne pas son siège.

Lors du retrait « provisoire », de Thomas Kurian, d’autres sources avaient expliqué à Bloomberg que celui-ci avait pour origine un différent avec Larry Ellison. Selon elles, les deux hommes avaient une vision différente sur le développement de l’offre cloud de l’éditeur, Thomas Kurian souhaitant que davantage de logiciels Oracle soient disponibles sur les clouds publics d’Amazon et Microsoft afin de créer de nouvelles opportunités de vente, ce que le fondateur et directeur technique de l’entreprise refusait.

De plus, conformément au plan de rémunération de la société, les principaux dirigeants étaient privés de stock options, les objectifs annuels d’Oracle n’ayant pas été atteints, notamment en matière de cloud. Cela rend une réconciliation entre les deux hommes devenait quasiment impossible, et ce d’autant plus que Thomas Kurian figure sur la liste des personnes sanctionnées.

Enfin, le nom de ce dernier était inclus dans une plainte déposée par un fonds de pension contre Oracle. Cet investisseur accuse le géant californien d’avoir exagéré son chiffre d’affaires dans le cloud. Ce que l’intéressé doit trouver particulièrement injuste.

,