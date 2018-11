La CEO de Google, Diane Green, a fait savoir sur le blog de l’entreprise qu’elle quittait ses fonctions « après trois grandes années » et qu’elle sera remplacée par Thomas Kurian, qui rejoindra Google le 26 novembre. « Lorsque j’ai rejoint Google à temps complet pour prendre en charge le cloud en décembre 2015, j’ai dit à ma famille et à mes amis que ce serait pour deux ans », explique Diane Green dans le billet de blog. « Maintenant, après trois années incroyablement stimulantes et productives, il est temps de revenir aux passions que j’ai depuis longtemps concernant le mentorat et de l’éducation. » Diane Green restera toutefois au conseil d’administration d’Alphabet la maison-mère de Google.

Thomas Kurian, qui n’est autre que le frère du CEO de NetApp George Kurian, a quitté Oracle après 22 ans de présence dans l’entreprise, probablement à cause d’un différent avec le directeur technique et président-fondateur d’Oracle, Larru Ellison., Selon plusieurs sources concordantes, les deux hommes avaient une vision différente du développement de l’offre cloud de l’éditeur, Thomas Kurian souhaitant que davantage de logiciels Oracle soient disponibles sur les clouds publics d’Amazon et Microsoft afin de créer de nouvelles opportunités de vente, ce que Larry Ellison refusait.

Ce sang nouveau est bien perçu par les partenaires explique CRN. Il est vrai que, troisième en termes de part de marché, loin derrière Amazon et Microsoft, Google est de plus en plus distancé par ces deux concurrents. Un véritable défi pour Thomas Kurian. Paul Valle, patron du consultant en informatique et MSP Pythian, a qualifié le recrutement du nouveau CEO de « démarche inspirée et audacieuse » « Personne ne comprend mieux le cloud et les données que lui. Il est un titan dans le domaine des données d’entreprise », a-t-il déclaré.

Les autres partenaires de Google Cloud contactés par nos confrères sont d’accord sur un point : le géant de l’Internet doit désormais se concentrer sur sa stratégie de partenariat, ce qu’un changement de leadership peut apporter. « Greene est une ingénieure dans l’âme, donc maintenant, pour aller de l’avant, ils ont besoin de quelqu’un qui soit davantage un responsable des ventes », estime ainsi Ethan Simmons, associé directeur de Pinnacle Technology Partners, un partenaire bostonien de l’écosystème Google.