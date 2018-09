Le responsable du développement chez Oracle, Thomas Kurian, quitte la société pour « une période indéterminée », révèle CNBC qui précise que l’information lui a été communiquée par la firme de Redwood. « Il s’en va un certain temps. Nous espérons qu’il reviendra bientôt », indique un porte-parole dans un émail transmis à nos confrères. Ces derniers ont par ailleurs eu sous les yeux un message transmis aux salariés. Thomas Kurian y explique « qu’il prend un congé prolongé » et remercie les employés pour le travail réalisé en connexion avec le basculement vers le cloud dont il fut le responsable. « Je suis tellement fier de tout ce que nous avons accompli ensemble et si reconnaissant d’avoir eu l’occasion de vous accompagner au cours de cette aventure », poursuit le dirigeant.

Thomas Kurian, qui a rejoint Oracle en 1996 après avoir quitté McKinsey, occupe sa position actuelle de président en charge du développement produit depuis 2015. Il a été présenté par USA Today comme « la personne la plus importante d’Oracle après Larry Ellison ». En charge du développement logiciel et du transfert des technologies Oracle vers le cloud, ile rapporte d’ailleurs au président fondateur et directeur technique de la société. Selon son profil LinkedIn, il supervise une organisation totalisant 35.000 personnes dans 32 pays.

Thomas Kurian est le frère jumeau de George Kurian, le président et CEO de NetApp.