L’apprentissage machine a décidément la cote auprès des acteurs de l’IT (Salesforce, Juniper, ServiceNow, RSA…). Oracle vient ainsi d’annoncer l’acquisition pour un montant tenu secret de DataScience.com. Cette jeune pousse de Culver City (Californie) a développé une plateforme qui centralise des outils de science des données, les projets des entreprises et leurs infrastructures dans un seul espace de travail.

Concrètement, les data scientists utilisent la plateforme pour organiser leurs tâches, accéder facilement aux données et aux ressources de calcul afin de réaliser des workflows de modélisation de bout en bout. Des entreprises comme Rio Tinto (groupe minier), Amgen (biotechnologies médicales) et Sonos (systèmes audios sans fil) utilisent la plateforme DataScience.com pour déployer rapidement des solutions d’apprentissage machine dans le cadre de leur transformation numérique.

« Ensemble, nous fourniront aux clients une plateforme unique de science des données qui s’appuie sur Oracle Cloud Infrastructure et l’étendue des offres SaaS et PaaS intégrées d’Oracle pour les aider à exploiter tout le potentiel de l’apprentissage automatique », indique un communiqué de l’éditeur.

« Chaque organisation considère actuellement la science des données et l’apprentissage machine comme un excellent moyen de développer proactivement un avantage concurrentiel, mais le manque d’outillage complet et de possibilités d’apprentissage machine intégrées peut conduire à l’échec de projets », explique dans le document Amit Zavery, vice-président exécutif Oracle Cloud Platform. « Grâce à l’association d’Oracle et de DataScience.com, les clients pourront recourir à une seule plateforme de science des données pour tirer parti de l’apprentissage machine et du big data afin de réaliser des analyses prédictives et améliorer les résultats de l’entreprise. »

DataScience.com a été créé en 2014 par son actuel CEO, Ian Swanson, son directeur technique, Colin Schmidt, et son directeur des opérations, Jonathan Beckhardt. Le communiqué ne précise pas si ces derniers rejoindront Oracle.