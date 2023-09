Microsoft et Oracle mettent de côté leur vieille rivalité pour proposer des services communs autour d’Azure et des bases de données d’Oracle. Un événement suffisamment rare pour justifier le premier déplacement de Larry Ellison à Redmond, afin de présenter la nouvelle offre conjointe Oracle Database@Azure au côté de Satya Nadella.

Concrètement, Azure va héberger en colocation dans ses datacenters une partie de l’infrastructure OCI (Oracle Cloud Infrastructure), qui permettra aux clients un accès direct aux services de base de données Oracle exécutés sur OCI. A savoir les services Oracle Exadata Database, Oracle Autonomous Database et Oracle Real Application Clusters (RAC).

Avant cette annonce, Microsoft et Oracle avaient déjà entrepris, au nom de leurs clients communs, de rapprocher leurs plateformes et de les rendre plus interopérables. Le partenariat franchit toutefois ici une nouvelle étape en réunissant les services Azure et OCI dans le même centre de données, avec un modèle de support commun et avec un processus d’achat simplifié.

« Microsoft et Oracle ont travaillé ensemble pour permettre à ces clients [qui utilisent plusieurs cloud] de connecter facilement et de manière transparente les services Azure à la toute dernière technologie de base de données Oracle », déclare Larry Ellison, qui promet ainsi un niveau de performance inchangé, ainsi que la simplicité, la sécurité et la latence d’un environnement unique.

« Nous avons une réelle opportunité d’aider les organisations à migrer leurs applications critiques vers le cloud », déclare Satya Nadella, qui ne manque pas de souligner l’effort d’ouverture inédit que cela représente : Notre partenariat élargi avec Oracle fera de Microsoft Azure le seul autre fournisseur de cloud à exécuter les services de base de données d’Oracle. »

L’offre est proposée sur la Marketplace Azure. Le processus d’achat simplifié permet aux clients de bénéficier en un seul endroit de leurs accords habituels : accords Azure et accords de licence Oracle, notamment Bring Your Own License et le programme Oracle Support Rewards.

Comme il le ferait pour des services gérés chez des clients, Oracle exploitera et gérera ces services OCI directement au sein des centres de données Microsoft à l’échelle mondiale, en commençant par les régions d’Amérique du Nord et d’Europe.