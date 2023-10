Sam Altman, le PDG de la start-up OpenAI, serait en pourparlers avec Jony Ive et le PDG de Softbank pour créer un smartphone alimenté par l’intelligence artificielle ChatGPT. Selon le quotidien britannique Financial Times, des séances de brainstorming auraient eu lieu à San Francisco.

Pour mémoire, Jony Ive est le designer britannique qui a largement contribué à la renaissance d’Apple. Il a notamment conçu le premier iMac d’Apple sorti en 1998, ainsi que l’iPod, l’iPhone, l’Apple Watch et l’iPad de première génération. Il a quitté Apple en 2019 – après 27 ans au sein de la société – pour lancer sa propre agence LoveFrom avec le designer industriel Marc Newson.

Le Financial Times rappelle qu’en 2018, John Ive avait déclaré qu’Apple avait la responsabilité morale de rendre sa technologie moins addictive. Il semblerait que ce projet de nouvel appareil interactif grand public veuille répondre à cette nécessité de devenir moins dépendant des écrans et offrir une « expérience utilisateur plus naturelle et intuitive ».

Softbank, la société d’investissement japonaise dirigée par Masayoshi Son, serait non seulement intéressée de financer le futur produit à raison de plus d’un milliard de dollars, mais aurait déjà poussé pour que les puces Arm puissent y jouer un rôle central. Rappelons que Softbank est désormais l’actionnaire majoritaire du concepteur de puces britannique Arm, avec une participation de 90% depuis son introduction en bourse.

Les discussions seraient « sérieuses » selon des sources du Financial Times proches du dossier, mais le projet est encore en balbutiement et aucun accord officiel n’a été conclu.