Olivier Heitz a été nommé directeur des systèmes d’information de Bouygues Telecom et a rejoint le comité de direction générale de l’opérateur.

Diplômé d’un DESS en système d’information de l’IAE de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Olivier Heitz (51 ans aujourd’hui) débute sa carrière dans l’industrie pharmaceutique et l’édition. Il rejoint Bouygues Telecom en 1998 où il prend la responsabilité de différents domaines des systèmes d’information (interconnexion, gestion immobilière, infrastructures, production). En 2008, il devient directeur des opérations et des infrastructures IT et depuis 2013, il était directeur SI front office, digital et retail.

Oliver Heitz qui prend aujourd’hui la direction des Systèmes d’Information, à la suite du départ d’Alain Moustard comme directeur de la transformation digitale de Colas, « aura notamment pour mission l’amélioration permanente de l’expérience client en intégrant les dernières innovations IT du marché », précise un communiqué de l’opérateur.