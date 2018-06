Editeur spécialisé dans la gestion des accès, le californien Okta officialise l’ouverture d’un bureau en France. Localisé à Paris, il est dirigé par Nicolas Petroussenko, ex-directeur des ventes chez Oracle France, chez qui il a passé 10 mois, après trois ans passes chez ServiceNow France en tant que directeur commercial. Diplômé de l’ENSI Caen et détenteur d’un MBA de l’ESCP Europe, il a constitué une équipe d’une douzaine de personnes et prévoit encore trois recrutements à court terme.

Active en France depuis plusieurs mois via son bureau londonnien, Okta a déjà contractualisé avec plusieurs clients français tels que Engie, Eurostar ou Blablacar, et a convaincu plus d’une dizaine de partenaires de certifier des consultants sur sa technologie, parmi lesquels Avanade, Newlode, Harmonie Technologie, Synetis, Mobiapps (Groupe Neurones), Zenconnect ou Cirruseo.

La société a été créée en 2009 par deux anciens de Salesforce, Todd McKinnon et le Franco-Américain Frédéric Kerrest. Elle a développé une solution SaaS de gestion des identités et des périphériques qui fédère les accès à toutes les applications de l’entreprise, qu’elles soient installées en interne ou dans le cloud, quel que soit le périphérique utilisé pour s’y connecter (fixe ou mobile). Une offre qui facilite pour les entreprises le déploiement de leurs applications dans le Cloud en garantissant leur sécurité.

L’entreprise revendique déjà près de 4.700 clients et a réalisé 260 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2017. Un chiffre en croissance de 62% par rapport à l’année précédente. Ses pertes aussi sont en croissance bien que dans une moindre mesure : elles sont passées de 84 M$ en 2016 à 116 M$ l’année dernière.