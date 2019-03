Odoo est en pleine accélération. L’éditeur open core belge va s’installer dans le parc scientifique de l’université UCLouvain à Louvain-la-Neuve près de Bruxelles afin d’accueillir d’ici 2025 1.000 nouveaux emplois. Selon Datanews, Odoo affiche une croissance insolente qui se traduit par l’engagement d’un nouveau collaborateur tous les deux jours depuis 14 mois. Le choix du site est dicté par la proximité de la capitale belge où se trouve le siège de la société et par l’existence de liens privilégiés avec la recherche universitaire. D’autres entreprises du secteur des TIC devraient rejoindre le site puisque l’UCL Louvain, qui dispose de bâtiments et terrains disponibles, souhaite y créer une Smart Valley belge.

« J’ai lancé mon projet d’entreprise dans mon kot (ndlr : logement d’étudiant) de l’UCLouvain pendant mes études d’ingénieur informaticien. Je reste du coup très attaché à mon université. Les partenariats foisonnent déjà, notamment avec l’association des ingénieurs et la Louvain School of Management de l’UCLouvain, réserves de choix pour le recrutement », a expliqué à nos confrères le fondateur et CEO d’Odoo, Fabien Pinckaers.

Outre Bruxelles, la société est implantée à San Francisco, New York, Hong Kong, Dubaï, Luxembourg et Gujarat en Inde (où elle compte une équipe de développement). Elle revendique 3,7 millions d’utilisateurs dans 110 pays, des clients comme Danone, Toyota ou le WWF, 580 salariés et 1.250 partenaires. En France, l’éditeur compte parmi ses partenaires des intégrateurs open source tels Audaxis, Sudokeys, Teclib’ ou Smile, des intégrateurs logiciels, tels GFI, mais également des éditeurs verticaux comme Applicatour. En 2017, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros et vise les 100 millions de chiffre d’affaires à l’horizon 2021.