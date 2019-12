Odoo vient de lever 82 millions d’euros au cours d’un tour de table mené par la société de capital-risque américaine Summit Partners, avec la participation de l’équipe de direction, et des investisseurs régionaux SRIW (Société Régionale d’Investissement de Wallonie) et Noshaq (anciennement Meusinvest). Le fondateur et CEO d’Odoo, Fabien Pinckaers, reste majoritaire avec un peu plus de 52% du capital.

Selon le quotidien économique belge L’Echo, Summit Partners apporte 50 millions d’euros, SRIW et Noshaq mettent chacun 10 millions d’euros et le management (cinq personnes) ajoute 12 millions d’euros.

Cette opération s’est déroulée à la faveur de la sortie partielle des investisseurs historiques français Sofinnova et XAnge (branche innovation du groupe Siparex), qui ont cédé près de la moitié de leur participation. XAnge précise dans un communiqué qu’il reste présent au board. Cette redistribution du capital valorise l’entreprise à environ 400 millions d’euros.

L’objectif de cette levée de fonds, qui ne se traduit pas par une augmentation de capital, est de soutenir Odoo dans son développement et son expansion globale, a fait savoir Summit Partners. Précisons que le marché américain pèse déjà 35% du chiffre d’affaires de l’éditeur.

Pour soutenir sa croissance et son expansion, Odoo a élargi son effectif qui compte aujourd’hui plus de 750 salariés, dont 300 recrutés en 2019. La société basée à Grand-Rosière en Belgique, qui revendique plus de 4,5 millions d’utilisateurs dans le monde, possède des filiales à San Francisco, en Inde, à Hong Kong et à Dubaï.

« D’après notre expérience, l’ERP traditionnel coûte cher et ne parvient pas souvent à s’adapter aux besoins spécifiques d’entreprises dynamiques. Grâce à sa suite d’applications flexible et à sa concentration sans relâche sur les produits, nous pensons qu’Odoo est idéalement positionné pour conquérir ce marché très vaste et attrayant », explique dans un communiqué Antony Clavel, directeur chez Summit Partners qui a rejoint le conseil d’administration de l’éditeur. « En tant que premier investisseur chez Odoo, nous sommes ravis de réaffirmer notre soutien à l’expansion continue de l’entreprise », indique de son côté Damien Lourtie, directeur général de W.IN.G, la branche en charge des startups numériques de SRIW.

« Le génie d’Odoo est d’avoir mis l’ERP à la portée des petites entreprises, en introduisant une suite logicielle tellement intuitive qu’elle a pu être d’abord commercialisée en Open source puis packagée en SaaS. Cet exploit logiciel est à l’origine de la croissance remarquable d’Odoo dont le chiffre d’affaires a été multiplié par 10 en 5 ans », explique dans le communiqué d’XAnge Cyril Bertrand, partner du fonds de capital-risque.