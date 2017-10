Les premières initiatives d’ERP open source ont dix ans. Parmi elles : l’éditeur belge OpenERP. À l’époque, ceux qui pensaient que le secteur pouvait avoir un avenir étaient plutôt rares. Pourtant, dix ans plus tard, l’entreprise est toujours là et affiche même une santé éclatante. Rebaptisée l’année dernière Odoo, elle emploie désormais quelque 300 collaborateurs et devrait réaliser – selon nos estimations – plus de 15 M€ de chiffre d’affaires cette année, en croissance de 30%.

Outre Bruxelles, la société est implantée à San Francisco, New York, Hong Kong et en Inde (où elle compte une centaine de développeurs). Elle revendique 50.000 clients dans 110 pays (dont 9.000 à 12.000 en France) servis par 600 partenaires. En France, ils sont une quarantaine à se partager le marché, parmi lesquels des intégrateurs open source tels Audaxis, Sudokeys, Teclib’ ou Smile, des intégrateurs logiciels, tels GFI, mais également de nombreux éditeurs verticaux, tels Applicatour.

Odoo a levé 7,3 M€ l’année dernière pour poursuivre le développement du produit et soutenir sa croissance commerciale. Cette manne lui a notamment permis de recruter des commerciaux et des marketeurs – profils qui lui faisaient défaut jusque-là – d’ouvrir le bureau de New York et de sortir – c’est l’actualité de ce début d’automne – la v.9 du produit. Au programme : une interface graphique entièrement repensée, un module de comptabilité réécrit et de nombreux enrichissements fonctionnels.

En parallèle, l’éditeur a annoncé une évolution de son modèle économique. Jusqu’ici 100% open source, Odoo se repositionne sur un modèle open core : le noyau et l’essentiel des fonctionnalités restent open source mais certaines fonctionnalités avancées sont désormais protégées. Elles sont regroupées dans un package Enterprise, fournis avec le contrat de maintenance.

Cette initiative devrait contribuer à accélérer sa croissance. Celle-ci bénéficie déjà du succès de la version SaaS sortie il y a deux ans – qui représente déjà la moitié des revenus – et de celui des applications périphériques telles que le CMS ou la solution point de vente, sortis l’année dernière.