Dans un contexte de forte demande, l’éditeur et intégrateur de solutions spécialisées dans la gestion des temps, des plannings et des activités, et du contrôle d’accès Horoquartz annonce qu’il va recruter 150 collaborateurs en 2023 pour accompagner le développement de ses activités. Le groupe qui compte actuellement 560 collaborateurs dans ses 16 agences sur le territoire français devrait donc dépasser un effectif de 700 personnes fin 2023.

Horoquartz entend renforcer en priorité son pôle de tierce Maintenance Applicative (TMA) basé

à Fontenay-le-Comte (85). 50 postes sont à pourvoir pour constituer notamment une nouvelle équipe à Saint-Herblain (44), avec ultérieurement d’autres implantations dans l’Ouest. Par ailleurs pour accompagner les projets clients, 60 consultants fonctionnels seront recrutés dans l’ensemble des agences. Les profils recherchés sont de formation informatique, RH ou SIRH, avec une connaissance des règles de gestion des temps et une forte orientation client.

Enfin, d’autres recrutements sont prévus en R&D, pour l’activité Sûreté mais aussi les fonctions supports avec des profils variés : chef de projet, assistant planification, techniciens en systèmes de sûreté, développement logiciel, etc.

Filiale du groupe japonais Amano, Horoquartz revendique 5000 clients en France et à l’international et la gestion de 4 millions d’utilisateurs finaux. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 63M€ en 2021.