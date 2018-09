Christophe Genet, président du groupe de distribution et de services OCI Informatique, vient de quitter ses fonctions. Il ne nous a pas précisé les motifs de son départ. Toujours est-t-il qu’une page se tourne pour cette société basée à Mundolsheim (près de Strasbourg), que le président sortant et ses associés (Romuald Valichon et Vincent Noé) avaient racheté en 1999. À l’époque, OCI n’était qu’une petite société de sept salariés.

Aujourd’hui, le groupe OCI réalise plus de 31 M€ de chiffre d’affaires annuel consolidé (chiffre 2015) avec un effectif de plus de 250 personnes. OCI Group rayonne dans tout le grand Est via ses neuf agences (Strasbourg, Mulhouse, Montbéliard, Besançon, Reims, Nancy, Metz, Dijon et Luxembourg) et revendique plus de 3.500 clients.

Lors d’un entretien avec Channelnews en 2015, Christophe Genet confiait que la réussite d’OCI devait beaucoup à son positionnement fondé sur la proximité avec les clients, sa réactivité et sa capacité à fournir une gamme de services couvrant l’ensemble de leurs besoins sur tous ses points de présence. « Les clients en ont assez des grands centres de services éloignés de chez eux. C’est le grand retour au local et à la relation humaine ». Christophe Genet se disait aussi partisan de faire participer les salariés aux décisions de l’entreprise.

OCI déploie son expertise dans les domaines des infrastructures informatiques, des réseaux , du Cloud et de la sécurité, de la mobilité, des logiciels de gestion et du Web. L’entreprise entretient des relations contractuelles avec de nombreuses marques informatiques telles que HPE (dont il est partenaire Gold), WatchGuard (Platinum), Veeam (Gold), Microsoft (Gold), Ucopia, Dell, Datacore, Cisco, Acronis, F-Secure, VMware, Citrix, Sage, Praxedo, MyReport, Sophos…