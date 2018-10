Nous avions signalé la semaine dernière le départ de Christophe Genet de la présidence du groupe OCI sans pouvoir expliquer la raison de ce départ. Il apparaît aujourd’hui à la lumière d’une mise à jour de sa fiche sur Societe.com que l’entreprise a été rachetée début septembre. Christophe Genet, mais aussi ses deux associés, Vincent Noé et Romuald Valichon, sont rayés de la liste des dirigeants mandataires de l’entreprise, remplacés par Frédéric Vacher, l’ancien vice-président de Tessi et actuel président de la société de services grenobloise Solytech (Maintronic), qui reprend la présidence.

Créée en 1997, Solytech a été présidée de 2004 à décembre 2017 par Jean Teichner. C’est la société de tête d’un groupe spécialisé dans les prestations d’assistance, de maintenance et d’infogérance qui revendique 26 M€ de facturations annuelles avec un réseau de 6 centres régionaux et 37 points de services. Solytech est également partie prenante d’un GIE baptisé ATS regroupant six PME de services informatiques, représentant 450 collaborateurs et réalisant 40 M€ de facturations annuelles. ATS a notamment été retenu en 2015 par le Ministère de la Justice sur un marché de prestations de services d’assistance et d’infogérance d’une durée de quatre ans évalué à 20 M€.

Frédéric Vacher, qui a été le vice-président de Tessi jusqu’à janvier 2017, est un proche de la famille Rebouah, qui a cédé sa participation majoritaire dans Tessi à Pixel Holding fin 2016.