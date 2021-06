« Est-ce que Larry va bien ? ». C’est la question que se sont posée certains clients assistant à la vidéoconférence (photo) présentant l’actualité d’Oracle, rapportent nos confrères d’ARN. Le président, fondateur et directeur technique de la société y a en effet proposé des remises généreuses, ce qui est on en conviendra peu habituel de sa part. Ces remises concernent les factures de support de licence de technologie Oracle sur site.

Bien entendu, le programme Oracle Support Rewards dont-il s’agit à une contrepartie : le passage des clients au cloud. « Oracle Support Rewards vous permet de réaffecter vos dépenses de support et d’obtenir des crédits lorsque vous utilisez le cloud Oracle », a déclaré le dirigeant. « Il peut être combiné avec des remises sur volume OCI. »

« Oracle se rend compte qu’il doit sortir de sa zone de confort et penser différemment des autres fournisseurs de cloud pour accélérer l’adoption d’OCI », a expliqué à nos confrères Dave McCarthy, vice-président de la recherche pour les services d’infrastructure cloud et de périphérie chez IDC.

Concrètement, 25% des dépenses pour Oracle Cloud Infrastructure (OCI) seront déduites des factures de support sur site, une remise qui pourra atteindre 33% pour les clients disposant d’accords de licence Oracle illimités. Bien entendu, cette remise ne peut pas dépasser le montant facturé pour le support. Il vaut mieux d’ailleurs lire deux fois qu’une les conditions d’exclusion. Sont entre autres exclues du programme : les applications SaaS, PeopleSoft, les offres partenaires de la marketplace, etc. Précisons encore que ces avoirs expirent après 12 mois et ne s’accumulent que lorsque les crédits OCI sont consommés et non lors de leur achat.

Larry Ellison a par ailleurs promis plus de clarté dans les contrats. « Beaucoup de gens dans notre entreprise ne publient pas de prix, ne publient pas de niveaux de remise. C’est quelque chose que vous négociez avec votre vendeur. Nous allons nous éloigner de cela ; nous allons appliquer des prix quotidiens bas, des prix catalogue publiés, des remises sur volume standard et paiement à l’utilisation », a-t-il indiqué.