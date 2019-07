L’opérateur Cloud nantais Oceanet Technology a été distingué par HPE lors de sa convention mondiale Discover à Las Vegas qui s’est tenu du 17 au 19 juin. Le constructeur lui a remis l’award du « Service Provider of the Year » pour la France. HPE est un partenaire de fraîche date pour Oceanet qui démarré sa collaboration il y a environ un an. Celle-ci s’est accélérée au cours du premier semestre 2019 avec la signature d’un gros contrat portant sur le remplacement de ses baies Oracles avec des baies Nimble et l’extension de son parc de serveurs dédiés avec des nœuds hyperconvergés SimpliVity. C’est le succès de ce projet qu’a souhaité récompenser HPE par ce prix.