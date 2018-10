Devant le succès de l’application Yuka, qui permet connaître la composition détaillée des produits que l’on achète en grande surface, certaines enseignes de grande distribution ont répliqué en lançant leur propre application mobile de scan produits. C’est le cas de Système U dont l’application Y’A Quoi Dedans ? a été mise en service il y a un mois. C’est l’intégrateur et hébergeur nantais Oceanet Technology qui s’est vu confier l’architecture, le déploiement et la maintenance de la plateforme d’hébergement, tandis que Niji, qui a remporté l’appel d’offres de Systèmes U fin 2017, s’est chargé du développement de l’application proprement dite, et que TBWA\Paris en a assuré le design.

Détail intéressant, Oceanet Technology a conçu pour ce projet une infrastructure entièrement serverless basée sur le services AWS Lambda qui alloue dynamiquement les ressources dont l’application a besoin en fonction du nombre de ses utilisateurs et de l’intensité de leur consommation. « L’avantage de cette architecture est d’offrir une scalabilité native qui permet de garantir une disponibilité élevée tout en minimisant les ressources consommées », expose Céline Morand, qui a accompagné ce projet chez Oceanet Technology en tant que gestionnaire de compte.

C’est la première fois qu’Oceanet Technology a recours à une infrastructure serverless déportée sur une plateforme de cloud public. « Ce projet illustre le virage pris par Oceanet qui a désormais la capacité de proposer des solutions d’hébergement non seulement sur ses propres infrastructures mais également sur le cloud public », souligne Céline Morand. Au cours des dernières années, OT Group, le groupe auquel appartient Oceanet, a en effet développé ses compétences sur les trois plateformes de cloud public dominantes que sont AWS, Azure et Google. Outre Oceanet, OT Group est également formé de la société parisienne NBS System et de la suisse Net4all. L’ensemble emploie 160 collaborateurs et a réalisé 26 M€ de chiffre d’affaires en 2017.

Un mois après sa mise en service, l’application Y’A Quoi Dedans ? a été téléchargée de plus de 150.000 fois, selon Systèmes U. Lancée début 2017, Yuka revendique 4,5 millions d’utilisateurs.