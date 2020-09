Nvidia a recruté le responsable de l’innovation de la ville de Sacramento en Californie, Louis Stewart, pour développer « un pipeline de talents de développeurs de logiciels et de matériel » dans les communautés noire et hispanique rapporte le Silicon Valley Business Journal. L’accent sera mis sur les technologies de deep learning, d’apprentissage machine et d’intelligence artificielle en général.

Louis Stewart, qui appartient lui-même à la communauté noire, a travaillé sur le déploiement de réseaux sans fil 5G, la technologie des villes intelligentes et des véhicules autonomes, des secteurs qui intéressent fortement Nvidia.