Dans le cadre d’une initiative visant à à lutter contre l’injustice et l’inégalité raciales aux États-Unis, Microsoft va réaliser des investissements destinés à attirer davantage d’entreprises appartenant à des Noirs et à des afro-américains dans sa communauté de partenaires américains.

Les investissements comprennent un fonds de 50 millions de dollars pour soutenir ces partenaires tout au long de leur phase de démarrage, les prêts étant récupérés à mesure que leur entreprise se développe. Est également prévue une somme de 20 millions de dollars pour répondre aux besoins de trésorerie des partenaires existants et nouveaux. Enfin, l’éditeur injectera 3 millions de dollars supplémentaires dans des programmes de formation couvrant la gestion financière, les solutions technologiques et la préparation à la mise sur le marché.

« Au cours des dernières semaines, l’équipe de direction, le conseil d’administration et moi-même avons passé du temps à réfléchir, à écouter, à apprendre et à discuter du rôle que l’entreprise – et nous tous collectivement – devons agir pour aider à conduire le changement, tant au sein de Microsoft et dans nos communautés. Avec une contribution significative d’employés et de dirigeants qui sont membres de la communauté noire et afro-américaine, nous avons développé un ensemble d’actions qui, selon nous, sont à la fois significatives pour améliorer l’expérience vécue chez Microsoft, ainsi que pour conduire le changement dans les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons », indique le CEO de Microsoft, Satya Nadella. dans un courriel adressé au personnel et publié sur le site de l’éditeur. Il précise qu’un écosystème plus fort et plus productif nécessite une meilleure représentation de la diversité.

Mircosoft s’engage par ailleurs à doubler le nombre de gestionnaires de ressources humaines, de contributeurs individuels seniors et de hauts dirigeants noirs et afro-américains aux États-Unis d’ici 2025. L’éditeur va également s’engager auprès des fournisseurs et partenaires pour étendre la vision du changement sociétal à l’ensemble de son écosystème afin de créer « de nouvelles opportunités » pour ce dernier et les communautés qu’il sert. Afin d’augmenter de 20% le nombre de participants noirs et afro-américains à son channel US, il s’engage à doubler le nombre de fournisseurs agréés appartenant à ces communautés et à dépenser 500 millions de dollars supplémentaires avec ces derniers au cours des trois prochaines années, tout en doublant le pourcentage de ses volumes de transactions par le biais de banques détenues par des noirs et afro-américains et de gestionnaires externes appartenant à ces communautés.

Microsoft va enfin utiliser la puissance des données, de la technologie et du partenariat pour aider à améliorer la vie de ces citoyens à travers le pays, y compris pour assurer la sécurité et le bien-être de ses propres employés dans les communautés dans lesquelles ils vivent.

En outre, l’éditeur prévoit de « prendre des mesures importantes pour répondre aux besoins des autres communautés, y compris la communauté hispanique et latine, à travers l’entreprise au cours des cinq prochaines années ».

Ces annonces interviennent après des semaines de manifestations contre le racisme aux Etats-Unis, mais aussi dans le monde, qui ont suivi le meurtre de George Floyd par un policier blanc lors de son interpellation à Minneapolis.