Dans la foulée de résultats trimestriels record, le numéro un mondial des semi-conducteurs sort sa nouvelle puce IA pour les PME. Cette version miniaturisée de l’architecture superchip de Nvidia est baptisée GB10. Elle est disponible pour un budget minimum de 3.000 euros. L’idée est de proposer la puissance d’un petit centre de données dans un format qui tient sur un bureau.

Conçue pour la station de travail DGX Spark (cf. photo), GB10 associe une puce CPU 20 cœurs Arm v9.2, un GPU Grace Blackwell avec Tensor Cores de 5e génération et un support DLSS 4. Sa puissance atteint jusqu’à 31 TFLOPs FP32 et 1.000 sommets.

Andi Skende, l’architecte en chef du GB10, a présenté son architecture plus en détails lors du salon Hot Chipsqui s’est tenu cette semaine à Palo Alto, en Californie. « Le GB10 est en fait composé de deux puces distinctes : une puce CPU Arm conçue par MediaTek et une puce GPU Blackwell conçue par Nvidia. Ces deux puces sont assemblées à l’aide de la technologie d’encapsulation avancée 2,5D gravée en 3 nm par TSMC et connectées via l’interconnexion chip-to-chip (C2C) NVLink de Nvidia, offrant une bande passante bidirectionnelle de 600 Go/s ».

La mémoire utilise un bus unifié LPDDR5X-9400 sur 256 bits, capable de gérer jusqu’à 128 Go, afin de s’assurer que le CPU et le GPU ont un flux suffisant pour gérer des charges lourdes sans échouer dans le transfert de données.

Il en ressort que, pour Nvidia, l’avenir des puces se joue tout autant dans les bureaux que dans les centres de données.

 

 

 

 

 

 

 

 

