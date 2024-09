Nutanix a publié les résultats de son quatrième trimestre fiscal qui clôture son année fiscale 2024 confortant son image d’entreprise désormais profitable.

Rajiv Ramaswami, le CEO de Nutanix, peut être satisfait. Malgré les incertitudes économiques et le paysage géopolitique chaotique, son entreprise réalise pour la première fois de son existence un exercice annuel bénéficiaire ! Pari tenu donc pour le CEO qui explique que « notre quatrième trimestre a conclu de manière solide un exercice fiscal qui a montré de bons progrès sur notre modèle financier, avec une croissance robuste du chiffre d’affaires et une nette amélioration de la rentabilité d’une année sur l’autre. Au cours de l’exercice 2024, nous avons également réalisé des progrès notables en matière de partenariats, en signant de nouveaux accords ou en renforçant ceux existant avec Cisco, NVIDIA et Dell. Nous avons continué à innover vers notre objectif d’être la plateforme de référence pour l’exécution d’applications et la gestion des données, partout. »

Nutanix a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 2,15 milliards de dollars, en hausse de 15%. L’entreprise affiche ainsi un bénéfice opérationnel annuel GAAP de 8 millions de dollars. Et son Cash Flow passe en un an de 207 millions de dollars à 597,7 millions de dollars.

Plus spécifiquement sur le 4ème trimestre, l’entreprise a gagné 670 nouveaux clients (portant son nombre d’organisations clientes à 26.530) et affiche un chiffre d’affaires trimestriel de 548 millions de dollars en hausse de 21% par rapport à son Q4 2023.

Trois constatations émergent de ces résultats :

1/ Nutanix se concentre de plus en plus sur les grandes entreprises, où se trouve la plus grande opportunité de marché.

2/ Les partenariats avec Cisco et Dell permettent à Nutanix de mieux adresser le marché du renouvellement des anciennes architectures 3-tiers avec une approche HCI ouverte vers des nœuds de compute et des baies de stockage pré-existants dans l’entreprise.

3/ Nutanix est en train de réussir sa transformation de l’hyperconvergence vers une plateforme cloud privé/hybride qui ne donne plus la part belle à la virtualisation (même si son propre hyperviseur AHV anime désormais 72% des cœurs déployés) mais accueille avec la même fluidité les containers au travers de sa nouvelle plateforme NKP.

Mais une inquiétude commence à poindre : Les « grands deals » sont désormais de plus en plus longs à concrétiser pour Nutanix. Notamment parce que Nutanix cherche à s’imposer sur des dossiers de plus en plus gros avec des décisions prises aux plus haut niveau de ses clients. Parallèlement, l’éditeur continue de forcer sur son cœur de cible actuel alors que, sur ce marché, nombre de clients VMware ont été très impactés par les décisions tarifaires de Broadcom.

Rukmini Sivaraman, Directrice Financière de Nutanix, commente avec satisfaction ces bons résultats: « Notre exercice 2024 démontre un bon équilibre entre performance du chiffre d’affaires et des bénéfices, avec une croissance de 22% du revenu récurrent annuel (ARR) d’une année sur l’autre, une forte génération de flux de trésorerie disponible et notre première année complète de résultat d’exploitation GAAP positif. Nous restons maintenant concentrés sur la réalisation d’une croissance durable et rentable. »