Nutanix a annoncé la disponibilité de Nutanix Cloud Clusters (NC2) sur Azure, étendant ainsi son environnement de cloud hybride aux nœuds « bare metal » d’Azure. Cette disponibilité était déjà assurée sur AWS depuis 2020 et cette même année Nutanix avait annoncé un partenariat avec Microsoft pour créer une offre équivalente pour son cloud public.

Les clients peuvent donc désormais exécuter des charges de travail sur un cluster Nutanix sur Azure et gérer des instances Azure à partir de l’interface de gestion de Nutanix. Le cluster créé dans le cloud Azur est en tout point similaire à celui utilisé pour le cloud local, ce qui permet à l’administrateur de gérer et déplacer les applications avec la même console de gestion et surtout sans qu’il ne soit nécessaire au préalable de les ré-architecturer.

« Les entreprises adoptent le multicloud hybride pour passer facilement du cloud sur site au cloud public, optimiser les coûts pour des charges de travail performantes et sécurisées et exploiter un modèle d’abonnement flexible », a déclaré dans un communiqué Rajiv Ramaswami, le PDG de Nutanix. « NC2 sur Azure offre à nos clients une rampe d’accès fluide à Azure avec une gestion cohérente des applications et des données dans leur environnement multicloud hybride. »

Au niveau des licences, les clients Nutanix pourront porter leurs licences existantes vers NC2 sur Azure ou bénéficier d’une consommation à la demande via la marketplace Azure. Là encore un effort est fait pour préserver les investissements et assurer un déplacement fluide entre les clouds privé et public.

L’offre est limitée au lancement aux régions d’Azur d’Amérique du Nord et sera étendue à d’autres régions mondiales en 2023.